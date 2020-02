Liederkranz Warthausen sucht Verstärkung für sein Herbstkonzert

Der Liederkranz Warthausen mit Chorleiterin Helena Klein gibt am 26. September zusammen mit den Bräschdlengen aus Birkenhard ein Konzert. Der Part des Liederkranzes steht unter dem Motto „Filmmusik“. Hierfür werden noch Sängerinnen und vor allem Sänger gesucht. Stücke wie „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ aus dem Dschungelbuch oder „Hakuna Matata“ aus dem Musical König der Löwen stehen auf dem Programm. Dazu noch was fürs Herz „Komm ein bisschen mit nach Italien“ aus dem Film Bonjour Kathrin und die „Love story“ aus dem gleichnamigen Film. Die meisten Titel werden in deutscher Sprache gesungen aber der Erfolgstitel aus Sister Act „I will follow him“ und das „Hallelujah“ aus Shrek müssen in Originalsprache sein, teilt der Liederkranz mit. Alle Interessierten seien eingeladen, im gemischten Chor mitzusingen. Proben sind freitag von 20 bis 21.30 Uhr im Franz-Reichle-Saal (unter der Festhalle) in Warthausen. Das Mitsingen als Projektsänger ist kostenlos. Mehr Infos gibt es unter www.liederkranz-warthausen.de. Foto: privat