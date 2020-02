Liederkranz ehrt langjährige Sänger

Der Liederkranz Warthausen hat im Feuerwehrhaus seine Jahreshauptversammlung abgehalten. Das meldet der Verein in einer Pressemitteilung.

Bei der Versammlung wurden drei verdiente Sänger geehrt: Für 20 Jahre aktives Singen erhielt Christa Radszuweit eine Urkunde und Brosche des Verbandes. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Franz Sonntag geehrt. Er war fünf Jahre Chorleiter beim Liederkranz und maßgeblich für die Gründung des gemischten Chores verantwortlich. Für 50 Jahre fördernde Mitgliedschaft wurde Arthur Haller geehrt.

Die Vorstandschaft wurde bei der Versammlung einstimmig entlastet. Der Vereinsvorsitzende Siegmar Schmidt erklärte, das Thema Datenschutz habe sich zwar relativiert, aber der Liederkranz sei mit der Einführung der neuen Anmeldeformulare und der Bereinigung der Mitgliederdatenbank aktiv gewesen.

Kassier Martin Götz berichtete, beide Chöre hätten im vergangenen Jahr ein Plus erwirtschaftet. Wegen der gut besuchten Konzerte beider Chöre seien die Umsätze fast am oberen Grenzwert der Freibeträge angelangt. Dietmar Geier stellte die Möglichkeit vor, einen Fördervereins zu bilden. Damit könne man die Umsätze verteilen. Zum Glück sei die Freigrenze inzwischen angehoben worden, sodass man die nächste Zeit ohne Förderverein auskomme, meinte Geier. Aber man bleibe am Thema dran.

Abteilungssprecherin Irmgard Weiler blickte auf das vergangene Jahr für den traditionellen Chor zurück. Das Konzert mit dem Frauenchor FiS sei ein musikalischer Höhepunkt gewesen. Daneben seien die geselligen Treffen für die Gemeinschaft wichtig.

Chorleiterin Helena Klein erklärte, man wolle mit dem Konzert „Filmmusiken“ an den Erfolg des Vorjahres anknüpfen. Mit den englischen Titeln hätte man bereits die größte Herausforderung bearbeitet.

Chorsprecher Dietmar Geier übernahm den Rückblick für Chorisma. Ein Großteil des Chores habe die Fortbildungsangebote in Bad Schussenried und Stuttgart wahrgenommen. Ein Erfolg, mit zwei ausverkauften Veranstaltungen, sei das Konzert „Pop-Legenden“ gewesen. Chorleiter Simon Föhr meinte: „Singen im Chor schafft die Möglichkeit zum Treffen von Menschen und die Erlebnisse mit Chorisma erfüllen mich mit Stolz.“ Er lobte sein Leitungsteam. Da die Pünktlichkeit beim Probenbesuch jetzt fast stimme, gebe es fast keine Wünsche mehr von seiner Seite.