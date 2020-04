Landwirtschaftliche Halle bei Warthausen geht in Flammen auf - 200.000 Euro Schaden

In einer landwirtschaftlichen Halle bei Warthausen ist am frühen Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Gegen 5.15 Uhr meldete ein Zeuge bei der Polizei den Vollbrand einer Scheune an der B465 zwischen Warthausen und Schemmerhofen. Niemand ist verletzt worden, der Schaden geht in die Hunderttausende.

Mehrere Streifenwagen des Polizeireviers Biberach sowie ein Großaufgebot der Feuerwehren aus Warthausen und Biberach fuhren an. Die Feuerwehren Warthausen und Biberach waren mit sechs Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften vor Ort.

Sie brachten die Flammen unter Kontrolle, gegen 7 Uhr liefen noch die Nachlöscharbeiten. Nach Angaben der Feuerwehr stellten die Kameraden eine zusätzliche Wasserversorgung über die Riß her, die etwa 500 Meter entfernt vom Stadel verlief.

Trotz schneller Löschmaßnahmen sei die Holzscheune nicht mehr zu retten, teilte das Polizeipräsidium am Samstagmorgen mit. Der Stadel brannte vollständig aus.

In der Halle befanden sich diverse landwirtschaftliche Maschinen. Unter einem offenen Unterstand aus Metall, der an die Scheue angrenzt, war Stroh gelagert.

In diesem bildeten sich wegen der Hitze Glutnester. Ein Brand des Strohs wurde von der Feuerwehr verhindert. Die Einsatzkräfte zogen das Stroh auseinandergezogen.

Die Biberacher Kameraden unterstützten mit der Drehleiter und einem Tanklöschfahrzeug und einem weiteren Fahrzeug beim Aufbau der Löschwasserversorgung.

Das Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter versorgte die Einsatzkräfte mit Atemschutz.

Was die Ursache für den Brand gewesen ist, ist bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Den entstandenen Schaden schätzen die Ermittler auf insgesamt etwa 200.000 Euro.