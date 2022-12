Landwirte richten Botschaft an Minister Özdemir

Nach zwei Jahren Pause hat die Initiative „Land schafft Verbindung“ erneut einen Aufruf, der besonders an Bundes-Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) gerichtet war. Wie die Organisatoren mitteilen, trafen sich an einem Adventssonntag rund 40 Landwirte mit ihren Traktoren auf dem Gelände des Luftsportvereins Biberach in Birkenhartd. Mit den Traktoren wurde eine auf Fünf vor Zwölf stehende Uhr nachgestellt mit der Bedeutung: „Die Uhr tickt Herr Özdemir“. Mit diesem Aufruf wollten die Landwirte eine symbolische Nachricht an den Minister senden mit der Botschaft, die bisher leeren Versprechungen endlich zu erfüllen. „Nachdem der Neujahr und Valentinsgruß 2020 auf ein großes sowie positives Echo gestoßen war, war es nach zwei Jahren Pause zeit dass wir fast uneingeschränkt wieder was auf die Beine stellen konnten, so Markus Weber, der zusammen mit Simon Denzel, Martin Kloos und Stefan Schmid die Aktion organisiert hatte.