Der Bauernverband Biberach-Sigmaringen hat davor gewarnt, die Landwirtschaft zu „verteufeln“ und die Kritik an den Landwirten zurückgewiesen. Er reagiert mit einer Stellungnahme auf die Thesen des Professors Roman Lenz, der in einem Interview in der Schwäbischen Zeitung die Landwirtschaft kritisiert hatte: „Ich behaupte, ein Gewerbegebiet könnte die Artenvielfalt wirklich erhöhen im Vergleich zu einer konventionell bewirtschafteten landwirtschaftlichen Fläche“, hatte Lenz mit Blick auf die geplante Erschließung des Interkommunalen Industriegebiets IGI im Rißtal erklärt.

Konventionell bewirtschaftete Flächen seien für die meisten Arten „ein sehr armer Lebensraum“. Die Hauptschuld für die zurückgehende Artenvielfalt sehe er weiterhin bei der Landwirtschaft.

Der Kreisvorsitzende des Bauernverbands Biberach-Sigmaringen, Gerhard Glaser, entgegnet: „Unsere Bäuerinnen und Bauern machen sich ja immer noch die meiste Mühe um Artenvielfalt und heimische Lebensmittel.“ Und Glaser fügt hinzu: Die Landwirte bräuchten, „keine weiteren Ohrfeigen von Verbaltheoretikern am grünen Tisch“.

Bereits bei den Hausgärten zeige sich, dass viele Menschen „gerade stramm zurück in die pflegeleichte Steinzeit marschieren“. Die Freizeitgesellschaft diskutiere gerne „lang und breit über Artenvielfalt, aber für deren Pflege sollten Andere sich Zeit nehmen“.

Die Aussagen von Professor Roman Lenz tun die Landwirte als „Verteufelungsthesen“ ab und entgegen, dass bereits täglich mehr als 60 Hektar Fläche in Deutschland verbaut würden. Von der Energiewende bis zum Wohnungsbau würden immer mehr Agrarflächen weggerissen. Der Bauernverband glaube nicht, dass Dachbegrünungen oder „Teichfolientümpel“ den Flächenverlust in der Natur ausgleichen könnten.

Professor Roman Lenz hatte im Interview allerdings stark differenziert und gesagt: „Künstlich angelegte Lebensräume in stark versiegelten Gebieten können nicht die ausreichende Lösung sein. Wir haben Gott sei Dank immer noch Naturschutzflächen und Landschaftsschutzgebiete in größerer Dimension.“ Außerdem sei eine Fläche, die im Biolandbau bewirtschaftet werde, nicht durch ein naturfreundlich angelegtes Industriegebiets zu ersetzen.

Die landwirtschaftlichen Flächen auf dem geplanten IGI-Gelände werden jedoch konventionell bewirtschaftet. Befürworter der Planungen betonten, der Standort sei auch deshalb gut geeignet, da bislang ohnehin eine intensive Landwirtschaft auf dem Gelände betrieben werde. Eine Erschließung könne daher voraussichtlich mit möglichst wenig Umweltschäden gelingen – oder nach Abschluss des Industriegebiets sogar mehr Artenvielfalt bieten als zuvor. Gegner des IGI beklagen dagegen unter anderem, dass Ackerflächen verloren gehen und das Industriegebiet losgelöst von der vorhandenen Bebauung entstehen soll.