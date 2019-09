Läuferinnen des SV Birkenhard mit guten Leistungen

Vogt (sz) - Bei idealen Wetterbedingungen ist am Sonntag der 19. Frauenlauf in Vogt ausgetragen worden. Gestartet wurde im Stadion, wo zuerst eine Runde zu absolvieren war, ehe es auf die insgesamt sieben Kilometer lange Strecke ging. Dabei mussten nicht weniger als 61 Höhenmeter bezwungen werden. Die Läuferinnen des SV Birkenhard zeigten sich dabei in guter Form.

Elvira Rölli vom SV Birkenhard kam als Vierte von insgesamt 356 Frauen ins Ziel. Dies bedeutete in ihrer Altersklasse W55 den ersten Platz mit einer Zeit von 30:13:0 Minuten. Dicht dahinter und nur 26 Sekunden zurück kam Marion Waibel von der TG Biberach ins Ziel. In ihrer AK 35 war es dann Podestplatz drei.

Weitere Podestplätze gab es für Martina Locherer (Gesamt-14. und Zweite in ihrer Altersklasse mit 32:31:0 Minuten). Irmi Weckerle wurde in der AK55 mit 34:19:4 Minuten Dritte. Unschlagbar in ihrer Altersklasse war einmal mehr Marlene Schleussner. Sie präsentierte sich in Topform und wurde in ihrer Altersklasse 70 Erste (38:45:5 Minuten). Die Gesamtsiegerin kam vom TSV Niederelsungen. Anne Schwarz benötigte nur 27:12:1 Minuten.