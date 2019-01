Läufer erwartet unberechenbare Strecke

Der dritte Lauf der 42. Auflage der Oberschwäbischen Crosslaufserie findet am Sonntag, 27. Januar, in Birkenhard statt. Der Startschuss für den Hauptlauf fällt um 14.30 Uhr. Es werden von den Veranstaltern der TG Biberach und des SV Birkenhard mehr als 200 Läufer erwartet.

Der Lauf in Birkenhard wird auch bei der 42. Auflage wieder auf derselben Strecke ausgetragen wie in den beiden Jahren zuvor. Dort sind im Hauptlauf 6,1 Kilometer (vier Runden) zu absolvieren. Start und Ziel sind an der Turnhalle. Von dort aus führt der Rundkurs (rund 1,5 Kilometer lang) über ein leicht an- und absteigendes Gelände, bestehend aus Wiesen, Äckern und Schotterwegen. „Da die Strecke momentan noch von einer circa zehn Zentimeter dicken Schneeschicht bedeckt ist und die Wettervorhersage für Sonntag wärmere Temperaturen und Niederschlag ankündigt, wird der Rundkurs umso unberechenbarer, weswegen wir einen spannenden Wettkampf erwarten“, sagt Christoph Locherer, Abteilungsleiter Leichtathletik des SV Birkenhard. „Die Vorbereitungen des Laufes sind seit einigen Wochen in vollem Gange.“

Erwartet werden bei den Männern die Athleten, die bei der zweiten Etappe in Bad Waldsee die Plätze eins bis sechs belegt hatten: Korbinian Völkl, Efrem Tadese, Fabian Konrad, Aimen Haboubi (alle SSV Ulm 1846), Edwin Singer (LG Allgäu) und Muhammad Lamin Bah (SSV Ulm 1846). Im vergangenen Jahr hatte Haboubi vor Tadese in Birkenhard gesiegt.

Auch bei den Frauen werden die Serienläufer der vorherigen Läufe erwartet. Die ersten Sechs in Bad Waldsee waren Katrin Reischmann (VFB LC Friedrichshafen), Marlene Gomez-Islinger, Miriam Thies (beide SSV Ulm 18469, Isabel Appelt (Redles Sportshop Team), Julia Gralki (LTC Wangen) und Stephanie Wunderle (SG Niederwangen). Vom Gastgeber SV Birkenhard werden Ingrid Schuler und Nico Russ, der in seiner Altersklasse (Männer Hauptklasse) die Top Ten in Angriff nimmt, an den Start gehen.

Letzter Lauf in zwei Wochen

Jeder Teilnehmer, der mindestens bei drei der vier Läufe startet, geht in die Serienwertung der Crosslaufserie Oberschwaben ein. Nimmt ein Sportler an allen vier Läufen teil, wird sein schlechtestes Abschneiden gestrichen. Das Finale der 42. Auflage der Oberschwäbischen Crosslaufserie findet am 10. Februar in Vogt statt.