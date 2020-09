Einen Kurs „Lebensqualität im Alter“ (LimA) bieten die Katholische Erwachsenenbildung und die Katholische Kirchengemeinde Warthausen im Oktober in Warthausen an. LimA-Kurse sind ein Bildungsangebot der Katholischen Seniorenarbeit, welche die Bereiche Leben, Lernen, Handeln in einen engen Zusammenhang bringt. Der LimA-Kurs im Katholischen Gemeindehaus in Warthausen findet statt am Mittwoch 7., 14., 21. und 28.Oktober, jeweils von 14 bis 16.30 Uhr. Referentin ist Irmgard Högerle aus Warthausen. Der Kurs bietet Menschen ab der Lebensmitte bis ins hohe Alter Anregungen, sich mit dem Älterwerden zu befassen, etwas für die körperliche und geistige Fitness zu tun und das Leben selbstbewusst, sozial eingebunden und sinnerfüllt zu gestalten. Jede Veranstaltung umfasst die Förderung der Beweglichkeit und der Gedächtnisfunktionen mit gezielten Übungen, Informationen und Gespräche zu Alltagsfragen oder Sinn- und Glaubensfragen älterer Menschen. Die Kursgebühr beträgt 20 Euro.