Kunst mit einem Hauch Voyeurismus

Bei der diesjährigen Frühjahrsausstellung in der Galerie Knoll.Art im Römerweg 19 in Warthausen-Oberhöfen sind dieses Jahr Werke von Ursula Niehaus zu sehen.

Die gebürtige Kölnerin ist nicht nur eine zeitgenössische Künstlerin sondern auch Bestsellerautorin historischer Romane. Ergänzt wird die Ausstellung mit ausgewählten Edelstahlskulpturen von Jörg Bach.

Die Arbeiten von Niehaus zeigen keine Farbkleckse, aber Klebespuren, man sieht keinen Pinselstrich, aber man erkennt Kanten, mal glatt mal ausgefranst. Es gibt keine klare Lichtquelle und doch sieht man Schatten. Niehaus setzt weder Acryl- noch Ölfarbe ein und doch strotzen die Bilder nur so vor Farben, Punkten, klaren Linien und großen Figuren. Es handelt sich um Arbeiten aus Stoff.

Die Motive sind vom großflächigen Hintergrund bis hin zum winzigen Detail aus Stoffen zusammengesetzt.

Die Bilder reizen oft zum Schmunzeln: ein herzhafter Biss in einen Hamburger, eine Frau mit Lockenwicklern, ein Stückchen Kuchen, das im nächsten Moment im Mund verschwindet. „Es sind gewöhnliche Menschen, alltägliche Situation, die mich faszinieren“, erklärt Niehaus. „Ein Mann der sich morgens rasiert, eine Frau die ausgelassen lacht. Ich beobachte Menschen bei ihrem alltäglichen Tun. Dadurch, dass ich sie zum Bildmotiv erwähle, werden sie zu etwas Besonderem“, sagt sie und fügt hinzu: „Ein Hauch Voyeurismus ist schon dabei.“

Den zweiten Teil der Ausstellung bestreitet der in Mühlheim an der Donau beheimatete Jörg Bach. Er ist Spezialist im Umgang mit dem Werkstoff Metall und weiß dessen Potential eigener Ausdruckskraft und Haptik auf vielfältige Weise für zu nutzen. Er bringt einerseits das spröde und widerständige Material in Schwingung und entlockt ihm Lebendigkeit und Leichtigkeit und bringt andererseits die Präsenz des Metalls bewusst ins Spiel. Ausgewählte Edelstahlarbeiten von ihm ergänzen die Stoffbilder von Ursula Niehaus in der Galerie Knoll.art