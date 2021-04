Kreissparkasse baut Filiale um: Was sich dadurch für die Kunden ändert

Die Kreissparkasse Biberach investiert rund 350 000 Euro in den Umbau der Warthauser Filiale. Die Geschäftsstelle solle zu einer Beratungsfiliale umgebaut werden, teilt die Kreissparkasse mit. Künftig gibt es dort drei separate Räume für Kundenberatungen sowie eine neue Servicezone mit 24-Stundenbereich. Anfang Juli soll alles fertig sein.

Für die Umbauzeit sind Domenik Dorn, Fabienne Katz und Manuel Schlichthärle zu ihren Kollegen in nahegelegene Geschäftsstellen gezogen und beraten die Kunden von dort aus. „Der Geldautomat, der sich außen am Gebäude befindet, bleibt während des Umbaus in Betrieb“, heißt es in der Mitteilung der Kreissparkasse. Auch der Briefkasten daneben wird täglich geleert, so dass die Kunden ihre Überweisungen nach wie vor hier einwerfen können.

Die neuen Räume sind dann nicht nur baulich, sondern auch optisch offen: Die Sicherheitselemente des Kassenbereichs verschwinden. Bargeldein- und -auszahlungen sind künftig an zwei Geldautomaten in der erweiterten Servicezone möglich, nicht mehr am Schalter, wie die Kreissparkasse auf Nachfrage erklärt.

Kundengespräche finden auch außerhalb der Öffnungszeiten in Beratungsräumen oder am Besprechungstisch statt. Serviceaufträge werden an einer Theke erledigt. Auch digital tut sich Einiges: Wandmonitore unterstützen die Beratung, ein WLAN-Hotspot kann dazu genutzt werden, das digitale Angebot der Kreissparkasse kennenzulernen und die Werbung in der Geschäftsstelle ist ebenfalls digital.

„Der Umbau unserer Filiale in Warthausen ist ein weiterer konsequenter Schritt in der Aufwertung unseres Geschäftsstellennetzes“, so der Vorstandsvorsitzende Martin Bücher. „Wenn wir hier fertig sind, geht es weiter, dann in den westlichen Landkreis.“ Rund 350 000 Euro wird die Kreissparkasse Biberach in Warthausen investieren. Für Martin Bücher „gut angelegtes Geld“, denn die Geschäftsstelle befindet sich im Eigentum der Kreissparkasse. „Zugleich ist es auch eine gute Investition für unsere Kunden und in die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter“, sagt Steffen Mayer, der als Direktor Privatkunden für alle Biberacher Geschäftsstellen sowie das nahe Umland verantwortlich ist.