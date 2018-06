Kreisfeuerwehrverband lädt zur Floriansfeier ein

Der Kreisfeuerwehrverband Biberach lädt gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Warthausen am Samstag, 9. Mai, zur Floriansfeier ein. Sie beginnt um 18 Uhr mit dem Gottesdienst in der Warthauser Pfarrkirche St. Johannes. Anschließend treffen sich die Teilnehmer in der Turn- und Festhalle zum geselligen Beisammensein.

Die Floriansfeier zu Ehren des Schutzheiligen wird vom Kreisfeuerwehrverband veranstaltet und jährlich von einer anderen Feuerwehr ausgerichtet. Dieses Jahr ist Warthausen an der Reihe. Der neue Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands, Berthold Rieger, wird zum ersten Mal nach seiner Wahl zu den Kameraden aus dem ganzen Kreisgebiet sprechen.

Darüber hinaus gibt es Grußworte und eine kleine Besetzung des Musikvereins Warthausen sorgt für Unterhaltung. Die Feier soll die kameradschaftlichen Beziehungen fördern und die Beziehungen zum Schutzheiligen vertiefen.