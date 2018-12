Konzertbesucher spenden 3118 Euro

Christine Wetzel und Simon Föhr haben zum siebten Mal ein „meditatives Adventskonzert“ am ersten Adventssonntag in Warthausen gegeben. Das Konzert in der vollbesetzten Kirche St. Johannes war ein Erfolg. Das berichtet Simon Föhr. Insgesamt kamen 3118 Euro an Spenden zusammen. Das Geld wird komplett für das Projekt „Kids – Bildung für arme Kinder in Kapstadt“ in Südafrika verwendet. Die Initiatorin Marlis Meures aus Mainz freute sich über die große Spendensumme: „Wir können Dank der sehr großen Spendenbereitschaft der Konzertbesucher nun weitere zusätzliche anstehende Projekte in Angriff nehmen und den Kindern vor Ort nun schneller bessere Bedingungen schaffen. Auch können wir weitere Kinder in unser Förderprogramm mit aufnehmen“, sagte sie. Das Kirchenkonzert endete nach dem lang anhaltenden Applaus mit dem gemeinsamen Lied „Es ist für uns eine Zeit angekommen“. Simon Föhr lud die Besucher gleich für 2019 ein: „Kommen Sie nächstes Jahr wieder am ersten Advent um 16 Uhr. Dann starten wir das achte Konzert“, sagte er.