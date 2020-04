Konzert bietet viel Dynamik

Der Liederkranz Reichenbach-Sattenbeuren hat sich vor wenigen Wochen in seinem Konzert im Heggelinhaus in Warthausen an die musikalische Interpretation des Evangeliums gewagt. Das vermeldet der Liederkranz in einer Pressemitteilung.

Das Konzert gliederte sich demnach in zwei Teile. Der Chorleiter präsentierte dabei seine Interpretation der Seligpreisungen aus dem Neuen Testament. Im ersten Teil hielt sich Pedro Jiménez Laux an den Bibeltext. Der zweite Teil war dann eine ganz persönliche Sicht auf das Evangelium. Eine Sichtweise die Zuversicht verbreitet.

Im Vorspann grifft Jiménez Laux voll in die Tasten. Er schuf Stimmungen, baute Spannungen auf und löste diese wieder. Es war ein Wechselgesang, der laut Liederkranz mit viel Dynamik vorgetragen wurde.

„Selig die arm sind vor Gott, denn Ihnen gehört das Himmelreich“, „selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden“: Ruhige Töne und heller Klang standen bei der Seligpreisung im Mittelpunkt „die keine Gewalt anwenden, sie werden das Land erben“. „Selig die ein reines Herz haben, sie werden Gott schauen“: Diese Passage löste sich in Dur auf und bäumte sich laut Liederkranz auf wie Freude.

Der zweite Teil bot demnach leise Töne. Die Interpretation stellte die Liebe in den Fokus. Alles was man tut solle aus Liebe geschehen. Jiménez Laux zauberte aufwallende Freude am Klavier, wenn er sagte, man solle sich nicht beunruhigen lassen, sondern dürfe auf sein Herz hören.

Laut Liederkranz war das Konzert in Warthausen gut besucht. Jiménez Laux ist auch Chorleiter in Heudorf/Scheer und bei den Sonnensängern in Biberach.