Warum es sich lohnt, weiter für den Erhalt des Warthauser Freibads zu kämpfen

Die angespannte Haushaltslage in Warthausen führt zu unschönen Begleiterscheinungen. In Gesprächen mit Warthauserinnen und Warthausern wird deutlich: In der Gemeinde ist ein Verteilungskampf ausgebrochen. Wenn das Geld knapp wird, schaut jeder, was noch zu retten ist. Der große Kindergarten-Neubau in Birkenhard wird argwöhnisch begutachtet, ebenso wie die geplante Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses oder das Kinderplanschbecken. Wofür darf die Gemeinde das Geld ausgeben, über das sie noch verfügt? Die Antwort ist rechtlich gesehen relativ einfach, weil im Gesetz klare Pflichten festgeschrieben sind. In der Praxis aber ungleich schwerer.

Das Freibad besitzt tatsächlich eine Strahlkraft über den Ort hinaus. Es ist ein sozialer Treffpunkt, ein Ort, an dem Kinder das Schwimmen lernen und Großeltern sich fit halten können. Ein Ort, wie ein Kitt, der Warthausen zusammengehalten hat. Das steht in keinem Gesetz, aber viele fühlen so.

Über finanzpolitische Versäumnisse, über verpasste Zuschüsse und unverschuldete Steuermindereinnahmen ließe sich wieder einmal trefflich streiten. Tatsache aber ist: Die Finanzmisere ist da. Wenn es dem Warthauser Bürgermeister und den Räten gelänge, selbst in dieser misslichen Lage einen kühlen Kopf zu bewahren, Fördertöpfe auszuschöpfen und gemeinsam mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern eine Lösung zu finden, dann wäre dies endlich ein starkes Signal für die gesamte Gemeinde. Mehr als 1000 Unterschriften können nicht einfach überhört werden. Es kann nur einen Weg geben: Weiter für den Erhalt des Freibads kämpfen.