Kleintierarten ziehen Besucher nach Warthausen

Wer am Wochenende dem Kleintierzuchtverein Warthausen einen Besuch abgestattet hat, der wurde nicht nur satt, sondern auch mit einem lautem Krähen des Hahns oder dem Quaken vieler Enten begrüßt. Dort war am Samstag und Sonntag auf dem Vereinsgelände in der Biberacher Straße die Kleintierausstellung zu sehen. Außerdem lockte die Metzelsuppe, für die der Verein mittlerweile bekannt ist, viele hungrige Gäste an.

Nicht nur Wasser- und Großgeflügelarten waren unter den insgesamt 290 Exponaten, sondern auch Kaninchen verschiedenster Farben und Größen. Vom Blauen Wiener bis hin zur Groß- oder Kleinchinchilla war an kuriosen Namen so einiges im Sortiment. Knapp über die Hälfte der ausgestellten Tiere stammten von Züchtern aus dem Warthausener Verein, aber auch Gastaussteller brachten besondere Ausstellungsstücke mit. „Einer hat beispielsweise Perlhühner mitgebracht, die findet man auch in Afrika in der Steppe“, erzählt Vereinsvorsitzender Matthias Sauter. Am Wochenende konnte man sie auch im Vereinsheim der Kleintierzüchter bestaunen, ebenso wie Hühner der indonesischen Rasse Ayam Cemani, die durch und durch schwarz sind. Sauter versichert, dass sogar Fleisch und Blut der Hühner pechschwarz seien. „Da könnte man sich absichtlich ein schwarzes Hähnchen grillen“, scherzt er.

Doch es ging weniger um das Schlachten, sondern um das Aussehen der Tiere. Die Tiere sollen im Optimalfall bestimmte Kriterien erfüllen, einen sogenannten Rassestandard, auf den bei einer Bewertung strengstens geachtet wird. Fehlt vielleicht die oberste Schwanzfeder beim Huhn, wird dies vom Preisrichter sofort auf einer der Bewertungsurkunden vermerkt, die immer mit am Käfig angebracht sind. Die achtjährige Besucherin Ronja Kunz findet vor allem kleine Babyhäschen süß, das sei für sie das schönste der Ausstellung. Am Samstag war sie mit zwei Schwestern und ihrer Oma in Warthausen zu Besuch. Die Familie war aber nicht nur wegen der Ausstellung gekommen. „Wir essen immer erstmal etwas Gutes, wenn wir hier sind“, erzählt Oma Anna. In ihrer Heimat Rot an der Rot ist sie ebenfalls im Kleintierzuchtverein Mitglied.

Aussteller Daniel Zeiler pflegt und züchtet seine Kaninchen zum Beispiel in einem stallartigen Anbau hinter seiner Garage, wo er mit Netzen alles vor Mardern isoliert hat. 32 Hasen hat der junge Mann aus Barabein am Wochenende mitgebracht. Er betreibt das Hobby mit seiner ganzen Familie, am Wochenende haben sie sich außerdem zusammen um die parallel stattfindende Tombola gekümmert. Mama Ulrike hat seit sie Mitglied ist eine Schwäche für die Hasengattung Zwergwidder entdeckt: „Früher haben sie mir wegen ihren langen Ohren nicht gefallen, aber seit meine Enkel zwei Stück davon haben, kann ich nicht anders als sie schnuckelig zu finden.“

Die Ausstellung fand dieses Jahr unter dem Motto des 50-jährigen Vereinsbestehens statt. Julius Weggenmann ist Mitglied und erinnert sich gut an den Werdegang des Vereins: „Früher waren wir eine reine Kaninchenzucht, heute sind wir sehr geflügelstark. Mittlerweile haben wir Hühner, Enten und Gänse verschiedenster Arten.“ Auch der Zuwachs an jugendlichen Mitgliedern sei in Warthausen sehr erfreulich. Momentan zählt der Verein 20 aktive Mitglieder.