Kleine Künstler sagen Pflegekräften Danke

Ein besonderes Dankeschön für den Einsatz von Eltern in Gesundheits- oder Pflegeberufen während der Corona-Pandemie hat die Sana-Klinik Biberach erhalten. Die Kinder der Kinderkrippe Schlossgut aus Warthausen haben mit den Erzieherinnen Leinwände gestaltet, die künftig den Arbeitsalltag der Eltern und deren Kollegen etwas bunter machen sollen. Fünf Gemälde wurden der Klinik übergeben.

Mit leuchtenden Farben, unterschiedlichen Techniken und vielen verschiedenen Materialen entstanden die kleinen Kunstwerke in der Warthauser Kinderkrippe. Mit der Idee der gestalteten Leinwände beteiligte sich die Einrichtung erfolgreich an der Aktion „Engagieren und Kassieren“ der „Schwäbischen Zeitung“ und der Kreissparkasse Biberach: Die Kinderkrippe erhielt dafür eine Spende über 424 Euro zur Unterstützung beim Kauf von hochwertigen Spielgeräten.

„Wir möchten mit den Leinwänden den Eltern, die im Gesundheitswesen arbeiten, Danke sagen“, erklärt Krippenleiterin Jasmin Beitz. „Die Motive spiegeln die Situation rund um die Corona-Pandemie und unsere Emotionen wider. So steht die Pusteblume symbolisch für die Kindheit und Jugend und für unsere Hoffnungen auf eine Verbesserung der Umstände. Der Baum des Lebens ist eine Erinnerung an die schwierige Corona-Zeit.“

Bei der Übergabe der Leinwände am Sana-Klinikum Biberach wurde die Leiterin tatkräftig von Felix und Marie unterstützt, die an den Bildern mitgewirkt haben. Besonders gefreut über diese Geste der Anerkennung hat sich Ulrich Mohl, Ärztlicher Direktor der Sana-Kliniken, der gemeinsam mit Pflegefachkraft Andrea Wehner, Mutter des zweijährigen Felix, sowie Lisa Schneider, Fachärztin für Anästhesiologie und Mutter der kleinen Marie, die bunten Kunstwerke entgegennahm. Die Klinikmitarbeiter hätten „in dieser Zeit außerordentlichen Einsatz und ein großes Maß an Flexibilität gezeigt“, sagte Ulrich Mohl. „Wir bedanken uns stellvertretend für das gesamte Klinikum ganz herzlich bei den kleinen Künstlern und ihren Erzieherinnen für die schönen Kunstwerke und das damit verbundene Zeichen der Wertschätzung für unsere Arbeit.“ Die fünf Bilder werden in den nächsten Wochen gut sichtbar für Mitarbeiter, Patienten und Besucher in der Sana-Klinik ausgestellt.