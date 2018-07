Kleinbus übersehen – vier Verletzte

Vier Verletzte lautet die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagnachmittag auf der Kreuzung Ulmer Straßen in Warthausen ereignet hat. Das berichtet die Polizei. Eine 86-jährige BMW-Fahrerin wollte gegen 16.15 Uhr die Ulmer Straße überqueren. Sie fuhr von Oberhöfen kommend an die Kreuzung heran, die Ampelanlage war nicht in Betrieb. Zu dieser Zeit näherte sich auf der Ulmer Straße ein 43-Jähriger mit seinem Kleinbus. Unmittelbar vor der Kreuzung bemerkte er, dass die BMW-Fahrerin unvermittelt in die Kreuzung einfährt. Trotz einer Vollbremsung konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 43-Jährige und seine zwei Mitfahrer im Alter von 36 und 68 Jahren sowie die 86-Jährige wurden leicht verletzt. Sie und der Beifahrer wurden in eine Klinik eingeliefert. Die Polizei schätzt den Schaden am BMW auf rund 30 000 Euro, den am Kleinbus auf circa 10 000 Euro. Wegen des hohen Fahrzeugaufkommens im Feierabendverkehr kam es zu erheblichen Behinderungen. Die Polizei regelte bis zur Räumung der Unfallstelle den Verkehr vor Ort.