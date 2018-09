Kita kann bald zurück in ihre Räume

In der kommenden Woche sollen die Kinder wieder in die Birkenharder Kindertageststätte „Birkenstrolche“ zurückziehen können. Das berichtete Bürgermeister Wolfgang Jautz im Gemeinderat. In der dreigruppigen Einrichtung war ein Mäusebefall festgestellt worden (die SZ berichtete), die Kita zog daraufhin für zwei Wochen ins Oberhöfer Gemeindehaus. Die Verwaltung schaltete das Gesundheitsamt ein, in der vergangenen Woche war ein Kammerjäger im Einsatz. Die zur Mäusebekämpfung ausgebaute Küche soll am Mittwoch wieder eingebaut werden. Eventuell bereits am Freitag soll nach Angaben von Bärbel Fischbach von der Verwaltung der Umzug über die Bühne gehen. Am Montag oder Dienstag könnte der Betrieb in der Kita Birkenstrolche dann voraussichtlich wieder aufgenommen werden, sagte Bärbel Fischbach der SZ.