Kirchenchor sucht Projektsänger

Der Katholische Kirchenchor Warthausen sucht Projektsänger. Am Ostermontag singt der Chor in der Birkenharder Kirche Werke von Mozart, Ett und Telemann. Die Chorproben für den Auftritt beginnen bereits in der kommenden Woche.

Für einen besonders festlichen Rahmen des Gottesdienstes sorgt der Katholische Kirchenchor Warthausen am Ostermontag in Birkenhard. Der Chor singt die Missa brevis in C KV 259 Orgelsolomesse von Wolfgang Amadeus Mozart, „Haec dies“ von Caspar Ett und die Kantate „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ von Georg Philipp Telemann. Die erste Probe für den Auftritt ist am Donnerstag, 6. Februar, um 20 Uhr im Heggelinhaus in Warthausen. Gesucht werden noch neue Sängerinnen und Sänger, die an dem Projekt mitwirken wollen. Die Proben des Kirchenchors finden immer donnerstags im Heggelinhaus statt. Am Ostermontag, 13. April, singt der Chor dann beim 10.15-Uhr-Gottesdienst in Birkenhard.