Kirchenchor ehrt Sänger

Bei der Adventsfeier im Heggelinhaus konnte die Vorsitzende Maria Baisch verdiente langjährige Chorsänger ehren. Die Ehrungen wurden von Pfarrer Wunibald Reutlinger würdevoll übernommen. Pfarrer Reutlinger gab von jedem Ehrenden einen Rückblick auf die Verdienste beim Singen im Auftrage Gottes und in welchen Funktionen sie sind. Der Kirchenchor hat jede Woche am Donnerstag Singprobe und an den kirchlichen Feiertagen seine Auftritte, bei denen geistliches Liedgut und auch Chormessen einstudiert und aufgeführt werden. Pfarrer Reutlinger würdigte alle Sängerinnen und Sänger für diesen wertvollen Einsatz in der Kirchenmusik. Geehrt für zehn Jahre wurde Wilfried Denkinger, für 20 Jahre Gisela Hoch und Petra Kling, für 40 Jahre Rita Ocker. Alle Geehrten haben eine Urkunde und ein Geschenk erhalten. Eine besondere Ehrung erhielten für 50 Jahre Barbara Cloos und Maria Baisch. Cloos und Baisch erhielten vom Cäcilienverband eine Urkunde und von Bischof Dr. Gebhard Fürst den Ehrenbrief für ihren Gesang zu Ehren Gottes. Die Kirchengemeinde überreichte ein Geschenk. Auch Chorleiterin Maria-Luise Doll wurde für ihren Einsatz bei den Auftritten und Chorproben herzlich gedankt und mit einem adventlichen Blumengesteck geehrt. Baisch und Pfarrer Reutlinger sprachen allen Sängern einen besonderen Dank für das Singen zu Ehren Gottes und ihr treues Mitwirken im Chor aus.