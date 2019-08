Kicker der Biberacher Werkstatt auf Platz 3

Die Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) Biberach hat am Landesfinale der Special Olympics in Stuttgart teilgenommen. Zuvor hatte sich die Fußall-Mannschaft in Kressbronn im Nachrückverfahren für das Landesfinale qualifiziert.

Am Vormittag machten sich die Jungs und das Mädel auf in Richtung Stuttgart. Nach der Begrüßung wurde das Turnier offiziell durch das Entzünden des Olympischen Feuers gestartet. Parallel dazu lief die Hymne der Special Olympics. Danach folgte für die Kicker der WfbM Biberach das erste Spiel gegen den SV Großschönach-Lautenbach. Gegen die starke Mannschaft hatte das Team die Jahre zuvor schon bei den Qualifikationsturnieren gespielt – meistens ohne Chance. Doch nicht am Samstag. In der fünften Spielminute traf Benjamin Woywood sehenswert aus 20 Metern in den Winkel. Das 2:0 zum Entstand markierte Julian Gall mit einem klasse Solo durch die gegnerische Abwehrkette.

Das zweite Spiel gegen BSG Neckarsulm 2 endete 0:0. Im dritten Spiel unterlag man dem späteren Turniersieger, FSV Bad Friedrichshall, mit 0:1. Im vierten Spiel erkämpfte man sich mit einer hervorragenden Defensivleistung gegen die Murgtalwerkstätten wieder ein 0:0. Im fünften und damit letzten Spiel ging es somit um den 3. Platz. Gegen die Caritas markierte Torjäger Julian Gall durch einen abgefälschten Ball über den Torwart das 1:0. Bis zum Schluss des Spiels wurde gezittert. Doch auch dieses Mal zahlte sich die hervorragende Abwehrleistung der gesamten Mannschaft aus und man brachte die Führung über die Zeit. Somit erreichte die WfbM Biberach den 3. Platz und damit die Bronzemedaille bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften der Special Olympics.