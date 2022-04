Kevin Dorner ist neuer Geschäftsführer des ZTN Süd

Zum 1. April hat Kevin Dorner seinen Dienst als Geschäftsführer des Zweckverband Tierische Nebenprodukte Baden-Württemberg-Süd Warthausen (ZTN Süd) in Warthausen angetreten. Landrat Heiko Schmid überreichte ihm zum Dienstantritt seine Ernennungsurkunde, berichtet das Landratsamt in einem Schreiben.

Die Verbandsversammlung des Zweckverbands Tierische Nebenprodukte Baden-Württemberg-Süd Warthausen (ZTN Süd) hatte im November 2021 Kevin Dorner zum neuen Geschäftsführer des ZTN Süd gewählt. Er tritt damit die Nachfolge des bisherigen Geschäftsführers Karl-Heinz Maucher an, der Mitte des Jahres in den Ruhestand gehen wird. Der ZTN Süd Warthausen ist ein öffentlich-rechtlicher Zweckverband, dem 23 Landkreise sowie die Stadtkreise Ulm und Freiburg die Aufgabe der Abholung und der Verarbeitung von Tierkörpern und Schlachtabfällen übertragen haben. Das Einzugsgebiet umfasst circa 60 Prozent der Fläche von Baden-Württemberg. Kevin Dorner ist somit für die fünf Standorte des ZTN Süd sowie rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuständig, heißt es in der Mitteilung weiter.

Kevin Dorner war seit Mai 2015 Bürgermeister der Stadt Hayingen. Zuvor war er sechs Jahre Fachbeamter für das Finanzwesen ebenfalls bei der Stadtverwaltung in Hayingen. Von 2007 bis 2009 leitete er die Kfz-Zulassungsstelle beim Landratsamt Biberach. Nach seinem Realschulabschluss absolvierte Dorner zunächst eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten, erwarb im Anschluss die Fachhochschulreife, um anschließend das Studium zum Diplom-Verwaltungswirt (FH) im Jahr 2005 an der Hochschule in Kehl erfolgreich abzuschließen. Nach sechsjähriger Tätigkeit in der Kommunalpolitik sieht er seine zukünftige berufliche Herausforderung in der Führung eines öffentlichen Betriebes.

Landrat Heiko Schmid freut sich, dass Kevin Dorner nun in Warthausen beginnt: „Sie haben ein großes und spannendes Aufgabenfeld vor sich. Es freut mich sehr, dass ein guter Übergang in der Geschäftsführung des ZTN nun gewährleistet ist. Für Ihren Dienst wünsche ich Ihnen alles Gute, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“, so der Landrat zu Dorner.