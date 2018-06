Die Spielgemeinschaft des TSV Warthausen und des SV Birkenhard richtet am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Juli, mehrere Jugendfußballturniere in Warthausen aus. Mehr als 80 Mannschaften treten in verschiedenen Altersklassen an.

Am Samstag ermitteln ab 13 Uhr die D- und E-Junioren mit jeweils 14 Mannschaften ihre Sieger. Fortgesetzt wird die Turnierserie am Sonntag ab 9 Uhr mit sechs E-Junioren-, zwölf Bambini- und jeweils sechs C- und D-Juniorinnen-Mannschaften. Beim Turnier der E-Junioren nimmt erstmals eine Mannschaft der Partnergemeinde Waldenburg teil. Zum Abschluss treten beim C-Juniorenturnier sechs Teams und bei den und F-Junioren zwölf Teams an (Sonntag ab 13.30 Uhr). Die Turnierpläne gibt es im Internet unter www.tsv-warthausen.de.