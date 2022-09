Jugendfeuerwehr Warthausen – Positiver Rückblick auf die Ferien

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter dem Motto „Feuer und Flamme – auch in den Sommerferien“ realisierte die Jugendfeuerwehr Warthausen zwei Aktionen in den großen Ferien.

Lange Zeit konnte keine Jugendarbeit angesichts der Corona-Pandemie stattfinden. Daher war die Entscheidung schnell getroffen, auch in den Sommerferien etwas für die Kinder und Jugendliche anzubieten.

Infolgedessen fand zu Beginn der Ferienzeit die Abnahme des Kinderfunke und der Jugendflamme für die Kinder und Jugendlichen der Jugendfeuerwehr Warthausen statt. Der Kinderfunke ist ein Abzeichen der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg, speziell für die Kindergruppen der Jugendfeuerwehren ausgerichtet. Das Abzeichen setzt sich aus zwei Stufen zusammen, wobei die beiden Stufen nicht aufeinander aufbauen. Die Stufe eins richtet sich an die Altersgruppe von sechs bis acht Jahren und die zweite Stufe an Kinder von acht bis zehn Jahren. Die Kinder müssen bei der Abnahme beispielsweise Aufgaben in der Ersten Hilfe, im Bereich Sport und Bewegung, Teamwork und Feuerwehrtechnik lösen. Die Jugendflamme gibt es in drei Stufen, die sich an den Altersklassen orientieren. Um eine höherwertige Jugendflamme (Stufen II und III) ablegen zu können, ist es Voraussetzung, die Stufen darunter im Voraus absolviert zu haben. Alle Kinder und Jugendlichen erhielten verdient am Ende des Tages ihr Abzeichen. Im Anschluss durften die Jugendlichen der Jugendfeuerwehr noch eine reale Feuerwehrübung durchführen und schliefen gemeinsam im Feuerwehhaus.

Ein weiteres Highlight in den Ferien stellte das Kinderferienprogramm der Jugendfeuerwehr für die Kinder der Kommune Warthausen dar. Die Kinder in der Anzahl von 32 erhielten einen breitgefächerten Einblick in die Feuerwehr Warthausen und in das Feuerwehrwesen. Beispielsweise durften sie das Feuerwehrauto und die vielen Gerätschaften begutachten, einen Feuerwehrparkours bewältigen und erfuhren etwas über das Vorgehen im Brandfall.