Jugend 2000 feiert Jugendmesse in Warthausen

Unter dem Motto „Run the (G)race” haben die Jugend 2000 und Pfarrer Wunibald Reutlinger mit zahlreichen Besuchern eine Jugendmesse in Warthausen gefeiert.

Nach der Einstimmung auf den Abend durch die Band der Jugend 2000 begann Tanja Baier aus Vöhringen in der bis auf den letzten Platz gefüllten Kirche mit ihrem Zeugnis, in dem sie von deren persönlichen Erfahrung mit Gott berichtete. Passend zu Halloween berichtete diese, wie sie als Jugendliche in den Bann magischer und okkulter Praktiken gezogen war. Als sie eine zunehmende Hingezogenheit zu Dingen, die von Tod und Gewalt geprägt waren spürte, entschied sie sich nach einem Gespräch mit einem Priester, dem ein Ende zu machen.

„Was auch immer ich dabei für Gott aufgegeben habe, er hat es mir an nichts fehlen lassen“, erklärte Tanja Baier.

In der anschließenden heiligen Messe griff Pfarrer Helmut Epp aus Immenstadt einige dieser Gedanken in seiner Predigt auf und erläuterte das Motto des Abends „Run the (G)race“- Renne das Rennen – mit Gnade.

„Um siegen zu können, brauchen wir ein klares Ziel. Dieses Ziel heißt Heiligkeit.“ Epp fügte hinzu: „In unseren Tagen gewinnt zumeist der Stärkere, der Bessere, der Schnellere. Doch dieses Ziel, zu dem Gott uns ruft, gewinnen diejenigen, die Gott die Pole Position in ihrem Leben gegeben haben und immer wieder neu geben. Sie rennen nicht nur aus eigener Kraft, sondern mit der Gnade Gottes (englisch: „grace)“

An die anwesenden Firmlinge gewandt beschrieb Pfarrer Epp, wie er tags zuvor „zwei Heilige“ berühren durfte. Nach einer kurzen Stille erläuterte er, dass er tags zuvor zwei Kinder taufen durfte. Diese seien unschuldig geboren und heilig geworden durch die Taufe, ohne Fehler und ohne Sünde. Aber der Mensch sei es, der sich im Laufe seines Lebens durch Fehler und eigene Handlungen oft immer weiter von dieser Heiligkeit weg bewegen würde. Erneut an die Firmlinge gerichtet machte er diesen Mut in dem er beschrieb, dass es immer wieder neu einen Weg zurück in diese Heiligkeit geben würde. Er frage sich manchmal, weshalb sich Menschen mit deren Fehlern, Verfehlungen und Fehltritten selbst quälen und dies häufig mit sich selbst ausmachen würden.

Im Anschluss an die Heilige Messe lud Pfarrer Epp die Gottesdienstbesucher zu einer kurzen Zeit der eucharistischen Anbetung ein, die er als Schönheitskur bezeichnete, „denn wer sich dem liebenden Blick Jesu aussetzt, der wird immer schöner.“