Jetzt für Kurs „Fünf Esslinger“ anmelden

Der TSV Warthausen bietet vom 14. September bis 23. November immer mittwochs von 19 bis 20 Uhr in der Turn- und Festhalle einen Zehner-Kurs „Fünf Esslinger“ an. Der Kurs besteht aus zehn Kurseinheiten zu jeweils 60 Minuten, heißt es in einer Vorschau des Vereins.

„Es ist nie zu spät, Bewegung als Heilmittel einzusetzen“ wusste der Altersmediziner Dr. Martin Runge (1949 – 2021). Das von ihm entwickelte Bewegungsprogramm „Fünf Esslinger“ trainiert die wichtigsten Fitnesskomponenten auf sehr einfache Weise. Im Kurs lernen die Teilnehmenden ihre Kraft, Schnelligkeit, Balance und Dehnbarkeit mit speziellen Übungen zu trainieren und so den mit dem Alterungsprozess einhergehenden Engpässen entgegenzuwirken. Die Kursgebühr beträgt 20 Euro. (kostenlos für TSV Mitglieder)

Anmeldungen sind ab sofort bei der Kursleiterin möglich per E-Mail an julia.rimmele@web.de. Weitere Infos zum Kurs gibt es bei der Kursleiterin oder auf der Homepage des TSV Warthausen unter www.tsv-warthausen.de unter der Rubrik „Turnen“.