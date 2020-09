Jens Wetzstein löst WM-Ticket

Der Radsportler Jens Wetzstein (SV Birkenhard) hat sich für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in der Klasse Master IV qualifiziert. Das WM-Ticket löste er bei einem Radrennen des Weltverbands UCI in Ljublana (Slowenien).

Nachdem auch im Radsport bis einschließlich August nahezu alle Rennen in Europa abgesagt wurden, standen ab September wieder einige auf dem Programm. Jens Wetzstein nutze die Möglichkeit zur Teilnahme an einem UCI-Weltcuprennen der Gran-Fondo-World-Series Anfang September in Ljubljana (Slowenien). Dabei ging es für die Fahrer nicht nur um ein gutes Rennergebnis, sondern auch um die Qualifikation für die WM 2021 in Banja Luka. Acht Qualifikationsplätze wurden in Ljubljana vergeben. Der schwere Kurs führte über 100 Kilometer ins gebirgige Hinterland der slowenischen Hauptstadt mit einem Pass über acht Kilometer. Hier erfolgte eine starke Selektion im 500 Fahrer starken Feld. Jens Wetzstein erwischte einen sehr guten Tag und konnte weit vorn in einer schnellen Gruppe mitfahren. Am Ende reichte das dann für ihn in der Klasse Master IV für den siebten Platz – lediglich vier Sekunden fehlten ihm zu Platz drei und damit zum Podest. Dies bedeutete die sichere WM-Qualifikation. In der Gesamtwertung aller Altersklassen erreichte er Platz 35.

Dritter Platz beim Bergzeitfahren

Eine Woche später fand dann eines der ganz wenigen Rennen in Deutschland statt – das legendäre Bergzeitfahren „Schauinslandkönig“ in Freiburg. Dabei wurde die 11,5 Kilometer lange Schauinsland Bergstraße mit 750 Höhenmetern von allen Teilnehmern jeweils im Alleingang ohne Massenstart bewältigt. Für den Birkenharder lief es sehr gut – seine Endzeit von 39:54 Minuten reichte für den dritten Platz. In der Gesamtwertung aller Altersklassen bedeutete dies Platz 142 unter den insgesamt circa 800 Startern.

Die Straßenradsport-Rennsaison ist nun nach wenigen Tagen schon wieder beendet für Jens Wetzstein. Für ihn steht noch ein Mountainbikerennen Anfang Oktober auf der schwäbischen Alb an. Dann, nach kurzer Pause, fängt im November auch schon die Vorbereitung für die WM-Saison 2021 an.