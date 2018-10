Jautz wertet Wahl als klaren Arbeitsauftrag

Bürgermeister Wolfgang Jautz hat nach seiner Wiederwahl angekündigt, seine Agenda weiterzuverfolgen und das Gespräch zu suchen, mit Wählern, die gegen ihn gestimmt haben. Er werte das Ergebnis auch als Auftrag, die eingeleiteten Planungen zum Industriegebiet im Rißtal fortzusetzen. Kritik äußert er am Umgang der Gegenkandidaten mit ihm im Wahlkampf.

Am Morgen nach der gewonnenen Wahl sitzt Jautz wieder am Schreibtisch. Am Sonntagabend habe er „im kleinen Kreis“ gefeiert, mit Familie, Freunden, Teilen des Gemeinderats. Jetzt müsse er sich wieder auf die Arbeit konzentrieren, „der Terminkalender ist voll“. Über das Wahlergebnis freue er sich, betont Jautz: „Das ist schön, wenn das Ergebnis zeigt, dass man die Arbeit richtig gemacht hat.“

Kritik am Gegenkandidaten

Ihm gehe es stets um die „sachbezogene Arbeit“. Kritik äußert der Bürgermeister dagegen am persönlichen Umgang der Gegenkandidaten im Wahlkampf. „Ich kann nicht von Fairness sprechen, wenn man als Person persönlich angegriffen wird“, sagt Jautz im Hinblick auf seinen Kontrahenten Andreas Reiner. Immerhin glaube er, dass seine Mitbewerber zu der respektablen Wahlbeteiligung von 56,5 beigetragen haben.

Mit „Augenmaß“ wolle er nun auch mit den IGI-Gegner umgehen. In Höfen, wo das Industriegebiet geplant ist, hat Jautz lediglich 22,6 Prozent der Stimmen erhalten. Wichtig sei nun, die Planungen „in Einklang zu bringen mit allen Abwägungen“. Jautz betont, er wolle die Gespräche suchen und in Kürze auch in einer öffentlichen Sitzung und einer Infoveranstaltung über die weiteren Schritte zur IGI-Planung informieren. Das Thema – glaubt Jautz – treibe die ganze Gemeinde um. Schließlich gebe es auch zahlreiche Warthauser, deren Arbeitsplätze möglicherweise von einem Industriegebiet abhängig sind. Er wolle auf Transparenz setzen. „Mir ist wichtig, dass wir untereinander im Gespräch bleiben“, erklärt er.

In den kommenden Jahren seiner Amtszeit will Jautz seine Politik vorsetzen, aber auch mit den Beteiligten abstimmen. „Der Wählerauftrag ist klar“, sagt er. „Was machbar ist, möchte ich mit dem Gemeinderat umsetzen. Sofern wir die finanziellen Mittel dafür haben.“