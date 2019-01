IGI-Kritiker wünschen neuen Versammlungstermin

Die Versammlung des Zweckverbands (ZV) fürs interkommunale Industriegebiet im Rißtal am Donnerstag (24. Januar) bewegt die Gemüter schon im Vorfeld.

In der Bürgerfragestunde des Gemeinderats Warthausen beklagte Klaus Schneider aus Oberhöfen, der Sitzungsbeginn um 15 Uhr sei so gelegt, dass Berufstätige und viele andere Bürger nicht teilnehmen könnten. Obendrein sei der Sitzungssaal des Rathauses Warthausen zu klein. Zeit und Ort seien nicht geeignet, die versprochene öffentliche Beteiligung herzustellen, bemängelte Schneider sinngemäß. Er forderte, die Sitzung neu zu terminieren. Bei der „Schwäbischen Zeitung“ ging ein Leserbrief mit ähnlichem Tenor ein.

Der Warthauser Bürgermeister und ZV-Vorsitzende Wolfgang Jautz antwortete, Versammlungen am Nachmittag seien bei solchen Zweckverbänden üblich. Es sei Platz für 50 bis 60 Zuhörer und nach den Erfahrungen jüngerer Gesprächsrunden zum Thema müsste das reichen, gab Jautz zu verstehen.

Der Fragesteller kritisierte überdies, dass die Versammlung zwar am Freitag in den Amtsblättern von Maselheim, Schemmerhofen und Warthasusen angekündigt worden sei, aber nicht in Biberach. Jautz erwiderte, fürs „Biberach Kommunal“ der vergangenen Woche sei der Redaktionsschluss versäumt worden; mit einer Veröffentlichung dort am Mittwoch (23. Januar) sei dennoch „alles korrekt“, so der ZV-Vorsitzende. In der Versammlung sollen unter anderem die Gutachten vorgestellt und der Startschuss für den Bebauungsplan für den ersten Bauabschnitt gegeben werden.