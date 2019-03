Hungrige Einbrecher steigen in Vereinsheim ein

Diese Täter sind nach einem Einbruch offenbar so geschafft gewesen, dass sie erst einmal eine Vesperpause einlegten. Die Unbekannten verspeisten nach Angaben der Polizei in einem Vereinsheim in Warthausen Wecken und Wurst.

Die Einbrecher trieben am Montag oder Dienstag in der Jahnstraße ihr Unwesen. Zwischen 20.15 und 17 Uhr gingen sie zu einem Vereinsheim und brachen Türen auf. Weil sie in diesen Räumen nichts Brauchbares fanden, gingen sie zu einem Fenster und schlugen die Scheibe ein.

Schwarze Jacken gestohlen

„Die Einbrecher stiegen an mehreren Stellen von außen ins Vereinsheim ein“, erläutert die Sprecherin des Polizeipräsidiums Ulm, Claudia Kappeler, auf SZ-Nachfrage. In dem Haus brachen sie weitere Türen auf.

Die Unbekannten fanden in dem Gebäude Lebensmittel. „Sie aßen die Wecken und die Wurst“, so Kappeler. „Ein Teller mit restlichem Senf war noch vorhanden.“ Außerdem machten die Diebe sieben schwarze Daunenjacken mit der Aufschrift eines Sportvereins zu ihrer Beute.

Polizei sichert Spuren

Danach ergriffen die Täter die Flucht, hinterließen aber Spuren am Tatort. Spezialisten der Biberacher Polizei haben sie gesichert und erhalten so erste Hinweise auf die Unbekannten. Auch das Teller mit Senf soll im Labor des Landeskriminalamts untersucht werden, sagt die Sprecherin. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07351/4470 entgegen.