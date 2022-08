Herren 65 der Tennisfreunde Birkenhard holen sich den dritten Platz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei den Herren 65 mit Mannschaftsführer Werner Gutermann gestaltet sich die Runde in der Bezirksstaffel 2 vom ersten Spieltag an äußerst erfolgreich. Zunächst wurde die TA Merklingen mit 4 :2 bezwungen. Auch an den folgenden drei Spieltagen (gegen die Tennisclubs aus Kluftern, Wuchzenhofen und Bad Buchau) wurde jeweils gewonnen, so dass Sie Mannschaft mit weißer Weste zum letzten Spiel fuhr. Leider gab es dann aber beim TC Ravensburg nichts zu holen. So wurden die Herren 65 hervorragender Dritter - punktgleich mit dem Meister, dem TC Ravensburg und dem Zweiten, der TA Merklingen.