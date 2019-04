Hermann Huchler hörtnach 26 Jahren im TSV-Vorstand auf

Wechsel im Vorstand des TSV Warthausen: Nach 26 Jahren ist der stellvertretende Vorsitzende Hermann Huchler nicht mehr zu Wahl angetreten. Die Mitglieder wählten bei ihrer Hauptversammlung Linda Krause zu seiner Nachfolgerin. Auf dem Programm standen neben den Wahlen auch Berichte und Ehrungen. Drei verdiente Mitglieder wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Bei der Jahreshauptversammlung des Turn- und Sportvereins Warthausen gaben der Vorsitzende Thomas Weiler und die Abteilungsleiter Einblicke in die Entwicklungen des Vereins. Die Umsetzung der EU-Datenschutz-Grundverordnung, die Neugestaltung der Homepage und Veranstaltungen wie das Dankeschönfest für alle Ehrenamtlichen, der Oktober-Lauf der Firma Boehringer-Ingelheim, das Mitwirken auf dem Warthauser Weihnachtsmarkt und der Kinderfasching schilderte Weiler wichtige Ereignisse des vergangenen Jahres.

Sebastian Hausmann, neuer Leiter der Abteilung Fußball, berichtete positiv über die in der zweiten Saison bestehende Spielgemeinschaft der Herren mit dem SV Birkenhard. Auch in der Damenmannschaft läuft es laut Hausmann mit dem neuen Trainer Andreas Kiekopf in dieser Saison sehr gut. Insgesamt neun Jugendmannschaften nehmen am Spielbetrieb teil.

Gut besuchte Turnangebote

Silke Späth erläuterte stolz die verschiedenen gut besuchten Turnangebote für alle Altersklassen, vom Kleinkind bis zu den Senioren, und informierte über Präventionskurse und Gesundheitssport für Nicht-Mitglieder sowie Fort- und Weiterbildungen für Trainer.

Die Abteilung Karate nehme rege an Lehrgängen etwa beim Bundestrainer und Turnieren teil, sagte Abteilungsleiter Eberhard Scheffold. Erfolgreiche Dan- und Gürtelprüfungen für viele Karateka seien der Lohn der vielen Trainingsstunden. Erstmals gab es eine Vorführung beim Kinderfasching, welche auch in Zukunft fester Bestandteil im Jahreskalender sein solle.

Volleyball-Abteilungsleiter Henning Draheim informierte über Hobby-Volleyball, bei dem der Spaß und die Geselligkeit im Vordergrund stehen, und den Wettkampf-Volleyball. Matthias Schmid, Abteilungsleiter Tischtennis, berichtete von drei aktiven Herrenmannschaften und je zwei aktiven Jungen- und Mädchenmannschaften im Spielbetrieb. Besonders erfreulich nannte er das erfolgreiche Abschneiden der U-18-Spielerinnen.

Verena Brauchle, Leiterin der Abteilung Freizeitsport, zeigte sich etwas unglücklich über die geschrumpfte Teilnehmerzahl. Sie würde sich über neue Gesichter freuen, sagte sie. Immer montags wird Volleyball für Jedermann-/frau gespielt.

Kassierer Joachim Gretzinger blickte auf ein finanziell erfolgreiches Jahr 2018 zurück. Neben den Investitionen konnten auch Rückstellungen gebildet werden, so sein Bericht. Freude herrschte beim TSV auch über die hohe Mitgliederzahl. Ende 2018 zählte der Verein 1170 Mitglieder.

In seinem Grußwort lobte Bürgermeister Wolfgang Jautz die Kameradschaft und den Spaß am Sport.

Eine Ära endete bei Wahlen: Hermann Huchler trat nach 26 Jahren verschiedener Tätigkeiten im Vorstand nicht mehr zu Wahl als stellvertretender Vorsitzender an. Als Nachfolgerin konnte Linda Krause gewonnen werden, die für drei Jahre in ihr neues Amt gewählt wurde. Außerdem wurden Christa Stark und Sigrid Städele erneut als Beisitzerinnen im Hauptausschuss bestätigt.

Das sind die Geehrten

Bei der Hauptversammlung standen Ehrungen auf der Tagesordnung: Für ihren jahrzehntelangen Einsatz im Verein wurden drei Mitglieder zu Ehrenmitgliedern ernannt: Herrmann Huchler war neben seinen verschiedenen Vorstandspositionen viele Jahre als Fußballtrainer tätig. Auch Hans Fürst war knapp 20 Jahre als Fußballtrainer für den TSV aktiv. Zusätzlich übernahm er auch Verantwortung im Fußball- und Hauptausschuss. Rupert Reicherts Leidenschaft war und ist das Volleyball. Jahrelang stand er der Abteilung als Abteilungsleiter vor und ist auch heute noch Freizeitsport aktiv. Außerdem trägt er schon mehr als zehn Jahre dieVerantwortung für den TSV-Stand auf dem Weihnachtsmarkt.

Im Anschluss wurden für langjährige Mitgliedschaft noch die Anwesenden Helmut Späth (65 Jahre), Rosi Späth (50 Jahre), Andrea Bücheler, Ulrich Berg, Matthias Schmid (40 Jahre) und Jürgen Onischke (25 Jahre) geehrt. Die WLSB Ehrennadel in Silber erhielt Joachim Gretzinger. Die Ehrennadel in Bronze vom Schwäbischen Turnerbund erhielten Lena Städele und Franziska Schuck. Ebenfalls eine Ehrennadel in Bronze vom Deutschen Turnerbund gab es für Sandrina Städele und Doris Goronski. Julia Rimmele wurde die Pluspunktverleihung in Form einer Urkunde für den Präventionskurs Alltagstrainingsprogramm ab 60 Jahren sowie Bewegen statt Schonen überreicht.