Heiße Rhythmen, tanzende Warthauser

Auf der A7 in Richtung Ulm ist am Dienstagvormittag ein Lastwagen in zwei weitere Sattelzüge gekracht. Die Autobahn ist seither voll gesperrt. Auf der Gegenseitige in Richtung Würzburg ereignete sich ebenfalls ein Unfall. Dort prallte ein Lastwagen in einen Wohnwagen. Die Straße ist einspurig gesperrt. Vier Fahrzeuge und der Wohnwagen müssen geborgen und abgeschleppt werden.

„Zwei Sattelzüge standen im Stau. Ein dritter ist zuerst in den hinteren, dann noch in den vorderen Lkw geprallt“, sagt die Pressesprecherin des Präsidiums ...