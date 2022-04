Hauptversammlung TSV Warthausen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der TSV Warthausen hielt seine Hauptversammlung am 25. März online ab. Erfreulicherweise konnte der 1. Vorsitzende Thomas Weiler zahlreiche Teilnehmer, unter ihnen auch Ehrenmitglieder und Bürgermeister Jautz, begrüßen. Der Bericht des 1. Vorstands zeigte die pandemiebedingten Schwierigkeiten im Sportalltag auf. Er bedankte sich bei allen Abteilungs- und Übungsleitern für die trotz allem sehr gute Arbeit. Im letzten Jahr gab es auch personelle Veränderungen. Anke Berndt ist seit Juni 2021 Kassiererin und Oliver Popp Abteilungsleiter Fußball.

Mit der Gemeinde steht man wegen verschiedener Projekte in regem Austausch. Für die konstruktiven Diskussionen bedankte sich der Vorsitzende bei Bürgermeister Jautz. Ein besonderes Augenmerk legt der Verein auf die Beteiligung am Bundeskinderschutzgesetz und der regelmäßigen Vorlage eines Führungszeugnisses der Trainer und Übungsleiter. Bei den Berichten aus den Abteilungen kam immer wieder das Problem mit den wechselnden Corona-Verordnungen zur Sprache. Die Turnabteilung bot vieles online oder im Freien an. Es wurde auch ein Bewegungsparcours durch Warthausen erstellt. Tischtennis, Karate, Volleyball, Freizeitsport und Fußball, alles war nur sehr eingeschränkt möglich.

Der Kassenbericht des Vereins konnte mit einem zufriedenstellenden Kontostand abgeschlossen werden. Die Kassenprüfung wurde mit Zufriedenheit und ohne Beanstandungen durchgeführt. Bürgermeister Jautz lobte die Aktivitäten trotz der Pandemie und das gut funktionierende Vereinswesen.

Bei den Wahlen wurde Linda Krause als 2. Vorstand und Theo Hertenberger als Beisitzer in ihren Ämtern bestätigt. Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft erhielten Guido Borgenheimer (60 Jahre), Karl und Klaus Berg (50 Jahre) sowie Manfred Cziommer, Rosi Koch, Claudia Huchler, Andreas Reh, Lisa Bretzel und Alexander Gerster (25 Jahre). Sie bekamen jeweils eine Urkunde mit Geschenk. Aus der Turnabteilung erhielten Nicole Keller und Tatjana Wirth vom STB die Ehrennadel in Bronze und Sarah Städele die DTB Ehrennadel in Bronze. Einen Ehrenbrief des DTB mit silberner Ehrennadel und eine Dankes- und Anerkennungsurkunde für 20 Jahre Übungsleitertätigkeit erhielt Andrea Bücheler.