Hannes Kusterer siegt in Birkenhard

Die Triathleten der TG Biberach sind in Birkenhard beim zweiten Lauf der Oberschwäbischen Crosslaufserie dabei gewesen. Für die Tri-Kids traten Hannah Späth, Connor Stawik, Yannik Streißle, Raphael Tautermann, Mate Szabo und Hannes Kusterer an.

Da die beiden Klassen U14 und U16 in einem Rennen ausgetragen wurden, gingen alle gemeinsam an den Start. Bereits von Beginn an konnte sich Hannes Kusterer absetzen und lief ungefährdet als Erster in der Zeit von 3:26:00 Minuten ins Ziel.

In der direkten Verfolgung bildete sich eine Dreiergruppe mit Hannah Späth, Mate Szabo und Laurin Wolf. Im weiteren Verlauf konnte sich Mate Szabo absetzen und mit der Zeit von 3:53:1 Minuten den zweiten Platz ins Ziel retten. Beim letzten Anstieg schüttelte Hannah SpäthLaurin Wolf ab und kam im Endspurt als Gesamtdritte und Siegerin der weiblichen Jugend U16 ins Ziel (3:54:1 Minuten).

Auch dahinter war ein Kampf um die weiteren Plätze entbrannt. Connor Stawik wurde nach einem schnellen Schlussspurt mit der Zeit von 4:06:7 Minuten im Gesamteinlauf Zehnter und somit Fünfter in seiner Altersklasse. Yannik Streißle lief direkt dahinter in der Zeit 4:07:4 Minuten als Gesamtelfter und Sechster seiner Altersklasse ins Ziel. Raphael Tautermann komplettierte mit der Zeit von 4:17:5 Minuten als Gesamt-15. und Achter in der Altersklasse U14 das gute Ergebnis der Triathlon-Nachwuchsathleten.

Danach wurde erstmals der Jedermanncross über etwa vier Kilometer ausgetragen. Hier gingen die beiden Schwestern Ursula und Anna Trütschler für die TG Biberach an den Start. Dieses Rennen wurde zusammen mit dem Jugendrennen U18 und U20 ausgetragen. Auf der ersten Runde konnte Ursula Trütschler im Windschatten der Triathleten des SV Mengen mitlaufen. Nachdem diese das Tempo etwas anzogen, musste sie etwas abreisen lassen und kam im Gesamteinlauf als Vierte und Siegerin der Frauenwertung in der Zeit (11:53:1 Minuten) ins Ziel. Zweite der Frauenwertung wurde ihre Schwester Anna (13:51:5 Minuten).