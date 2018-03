Halle fürs Öchsle kostet 800 000 Euro

Die historischen Wagen der Öchsle-Bahn sollen künftig in einer Fahrzeughalle im Bereich des Warthauser Bahnhofs untergebracht werden. Dafür ist ein Neubau nötig, der knapp 800 000 Euro kostet. Die Mitglieder des Verwaltungs- und Finanzausschusses haben einem dafür notwendigen Gesellschafterdarlehen an die Öchsle-Bahn-Betriebsgesellschaft in Höhe von 100 000 Euro einstimmig zugestimmt. Am Ende entscheidet der Kreistag am Mittwoch, 13. März, in seiner Sitzung.

„Derzeit sind die historischen Wagen im Freien abgestellt und somit ständig der Witterung ausgesetzt“, sagt Landrat Heiko Schmid. „Mit dem Bau der Halle kann frühestens Ende 2018 begonnen werden.“ Insgesamt kostet der Hallenneubau voraussichtlich 794 000 Euro. Der Bund habe laut Landrat Schmid einen Zuschuss von 50 Prozent zugesagt. Die verbleibenden knapp 400 000 Euro werden mit 350 000 Euro von der Betriebsgesellschaft finanziert, 50 000 Euro kommen von der Öchsle-Bahn-AG.

Der einzige Kreisrat, der sich zum Thema äußerte, war Franz Lemli (SPD): „Ich will nicht einfach so eine Fahrzeughalle für 800 000 Euro durchwinken, das ist viel Geld. Gibt es eine Alternative?“ Die Antwort von Peter Hirsch, Amtsleiter des Verkehrsamts, ist eindeutig: „Der Neubau ist alternativlos und wenn man die Größe bedenkt, ist das eine kostengünstige Sache.“