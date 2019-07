Gute Stimmung trotz spätem Gewitter

Zum diesjährige Mostfest des Musikvereins Warthausen kamen zahlreiche Besucher zum Rondell an der Schule in Warthausen. Die Verantwortlichen des Musikvereins hatten sich wieder besonders ins Zeug gelegt und verwandelten das Rondell in ein wohliges Ambiente.

In den Hütten konnten die Besucher wieder zahlreiche schwäbische Köstlichkeiten erwerben. Ab 17 Uhr wurden Bier und Most gezapft unter den Klängen des Jugendorchesters, geleitet von Franziska Schuck und Anja Städele. Die Young Brass Band, bestehend aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen der aktiven Musiker wusste angenehm zu unterhalten und hatte die Aufgabe, einen musikalischen Übergang zur diesjährigen Gastkapelle, dem Musikverein Schemmerhofen, zu gestalten. Nachdem sich aber ab 19.30 Uhr dunkle Wolken am Himmel über Warthausen auftaten, entschied sich der Vorstand, eine Sicherheitsmeldung an die Gäste herauszugeben und das Fest zweigeteilt in den Innenhof der Schule sowie in das Ausschankzelt zu verlagern.

Die Musiker des MV Schemmerhofen zeigten sich flexibel und nahmen im Innenhof der Schule Platz, wo sie auch schon von vielen Besuchern erwartet wurden. Ab 20.30 Uhr setzte dann der vorhergesagte starke Regen ein, der den zahlreich gebliebenen Besuchern aber nicht die Laune am Mostfest verdarb. Der MV Schemmerhofen unterhielt die Gäste bis 23 Uhr, was diese mit viel Beifall honorierten.