Gut geschulter Chor zelebriert Pop-Hits

Der gemischte Chor Chorisma hat am Samstag in der Festhalle Warthausen Pop-Legenden der vergangenen fünf Jahrzehnte hervorragend präsentiert. Die Tanzgruppe Freak Show der Jugendkunstschule war als Konzertpartner dabei.

Klassiker der Popmusik wie Robbie Williams, Beach Boys, Beatles, Whitney Houston und Die Ärzte boten einen bunten Querschnitt der Pop-Legenden der vergangenen 50 Jahre. Gleich beim ersten Stück „Let Me Entertain You“ des britischen Sängers Robbie Williams animierte Chorleiter Simon Föhr die Zuhörer zum Mitklatschen und sie machten begeistert mit.

Ohrwürmer erklingen

Nach dem ruhigen „Fields of Gold“ (Sting) folgte mit „Good Vibrations“ ein Ohrwurm der Beach Boys. Bei „Heres Comes The Sun“ (The Beatles) setzten einige Chormitglieder eine poppige Sonnenbrille auf. Nach Whitney Houstons „One Moment in Time“ und dem Ärzte-Klassiker „Westerland“ verabschiedete sich das Chorensemble in die Pause.

In der Pause wurde auf der Bühne ein zweites Klavier aufgestellt und Simon Föhr und Christoph Schlanser spielten quasi das instrumentale Lied „Song for Guy“ von Elton John.

Mit gut einstudierter Choreografie präsentierte dann die Freak Show der Biberacher Jugendkunstschule zusammen mit dem Chor „Will You Be There“ von Michael Jackson. Ein reicher Beifall war den neun Tänzerinnen um Haddy Chasan sicher. Nach „Bridge over Troubled Water“ (Simon und Garfunkel) ging es mit „Bohemian Rhapsody“ von der britischen Band Queen dem Ende zu.

Ohne zwei Zugaben wurden die 55 Damen und Herren von Chorisma nicht entlassen. Mit Reinhard Meys Songtext „Gute Nacht Freunde“ , war dann Schluss, obwohl das Publikum weiter applaudierte. „Eine weitere Zugabe gibt es nächsten Samstag wieder, kommen Sie einfach wieder“, scherzte Chorsprecher Dietmar Geier.

Halle war proppenvoll

Bereits einige Zeit vor Beginn war die Halle proppenvoll. Die Damen und Herren um Simon Föhr boten den gut 400 Gästen Chorklang vom Feinsten: In feiner dynamischer Abstimmung, präzisem Satzgesang und homogenem, dichtem Chorklang zeigten sie in perfekter Balance zwischen den Stimmen und sauberer Intonation ihr chorisches Können. Hier zeigte sich einmal mehr die ausgezeichnete Chorarbeit von Simon Föhr, der einen stimmlich gut geschulten Chor geschaffen hat, dem das Singen sichtlich Freude macht.

Die Chorisma-Begleitband mit Christoph Schlanser am Klavier, Ines Kling an der Querflöte, Lea Sievers am Kontrabass, Reiner Deeng (Percussion) und Simon Rauch am Schlagzeug bildete zusammen mit dem Chor einen wohltuenden Gesamtklang. Christoph Schlanser und Simon Rauch seien seit zehn Jahren instrumentale Begleiter von Chorisma, verriet Dietmar Geier bei der Verabschiedung, die von Beifallsstürmen des Publikums begleitet wurde.