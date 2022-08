Gesundheitsgymnastik in Birkenhard startet wieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bewegung ist vielseitig und in allen Lebensabschnitten ein wichtiger Baustein für die Gesundheit. Der Sportverein Birkenhard hat dies früh erkannt und gehört zu den ersten Vereinen in Oberschwaben, die sich in dieser Sparte aufgestellt haben.

Ab September starten die Übungsleiterinnen wieder mit dem Kursangebot.

Im Bereich funktionelle Gymnastik finden Teilnehmer*innen Fitnessangebote in den unterschiedlichsten Belastungsniveaus. Moderates Kraft- und Beweglichkeitstraining basierend auf sportwissenschaftlichen Erkenntnissen wird erweitert durch koordinative Aufgaben, die sowohl die Brain-Fitness, also die geistige Beweglichkeit, wie auch das Gleichgewicht fördern.

Für Menschen, die nicht auf der Gymnastikmatte üben möchten, ist ein Training auf dem Stuhl möglich. Ebenso gibt es Angebote nur für Frauen.

Ziel des Trainings ist, die Alltagsbelastung zu erhöhen, die Beweglichkeit der Gelenke im besten Bewegungsausmaß zu erhalten und Verletzungen zu minimieren.

Die Kurse finden Mittwoch- und Freitagvormittag statt und werden von den gesetzlichen Krankenkassen refinanziert.

Infos auf der Homepage des Vereins oder direkt beim Vorstand: Tel: 07351-80181, Email: ir.gss88@gmx.de.