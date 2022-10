Genossenschaftsverband und Raiffeisenbank ehren Aufsichtsräte

Die Raiffeisenbank Biberach hat im Zuge der bevorstehenden Fusion mit der Volksbank Ulm-Biberach ihre ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieder im Rahmen einer separaten Feier verabschiedet. Wirtschaftsprüfer Kai-Uwe Dienstdorf richtete persönliche Worte an die scheidenden Rätinnen und Räte und würdigte ihre langjährigen Dienste im Ehrenamt.

Gerhard Müller beendet mit der anstehenden Verschmelzung seine mehr als 20-jährige Tätigkeit im Aufsichtsrat, in der er die letzten neun Jahre den Vorsitz inne hatte. In seinem Amt als Aufsichtsratsvorsitzender hatte Müller unter anderem die Fusion mit der Raiffeisenbank Eberhardzell-Ummendorf und der Raiffeisenbank Oberessendorf im Jahr 2015 sowie die Fusion mit der ehemaligen Raiffeisenbank Rottumtal im Jahr 2017 vorangetrieben. Für seine Verdienste im Genossenschaftswesen erhält Müller die Silberne Ehrennadel mit Urkunde.

Mit Eintragung der Fusion enden auch die Mandate von Christiane Bader, Gisela Frankenhauser, Alexandra Musenbock, Arno Dolderer, Helmut Grell, Leonhard Heine, Martin Locher, Claus Nägele und Peter Ott. Helmut Grell scheidet nach mehr als 30-jähriger Aufsichtsratstätigkeit aus. „Als Unternehmer verstand er es, die mittelständische Wirtschaft im Gremium zu repräsentieren und zu vertreten“, heißt es in einer Mitteilung. Hierfür wurde er vom Verband mit der Raiffeisen-Schulze-Delitzsch-Medaille mit Urkunde ausgezeichnet.

Leonhard Heine ist seit 2005 Aufsichtsratsmitglied. Für sein 17-jähriges Engagement erhält er eine Ehrenurkunde des BWGV. Ebenfalls ausgezeichnet wurde Peter Ott, der ursprünglich von der Raiffeisenbank Eberhardzell-Ummendorf kam. Er erhielt eine Ehrenurkunde von Verbandsprüfer Dienstdorf. Mit einer Ehrenurkunde des Genossenschaftsverbandes werden auch Gisela Frankenhauser sowie Arno Dolderer, die seit mehr als zehn Jahren im Gremium vertreten sind, für ihr wertvolles Wirken in diesem Ehrenamt ausgezeichnet.

Vorstandssprecher Gerolf Scherer würdigte ebenfalls den Einsatz der anderen vier Mitglieder; Christiane Bader, Alexandra Musenbock, Martin Locher und Claus Nägele. Sie waren in den vergangenen zwei Jahren in den Aufsichtsrat gewählt worden. Auch im Namen seiner Vorstandskollegen, Gerhard Braig und Jürgen Thanner, dankte er allen scheidenden Aufsichtsratsmitgliedern für deren Wirken. „Sie alle haben in der Zeit Ihres Einsatzes zahlreiche bankpolitische und gesellschaftliche Veränderungen begleitet. Für Ihren unermüdlicher Einsatz für die genossenschaftliche Idee gilt Ihnen unser aller Dank und Anerkennung,“ sagte Scherer. Udo Hanser und Michael Gapp werden ab dem Zeitpunkt der rechtswirksamen Eintragung der Verschmelzung in der neuen Bank weiterhin ihr Amt als Aufsichtsrat wahrnehmen.