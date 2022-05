Gelungener Auftakt in die Tennissaison

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Wochenende vom 13. Mai konnten alle aktiv spielenden Mannschaften der TF Birkenhard erfolgreiche Saisonstarts vermelden.

Recht knapp siegte die 40-1 bei ihrem Heimspiel mit 5:4 gegen die Mannschaft FIS Alb 817 1. Nach den Einzeln stand es 3:3 unentschieden, sodass die Doppel das Match entscheiden mussten. Doch am Ende brachte das 1er-Doppel die Entscheidung: Das Duo Stiefel/Hauler drehte nach verlorenem ersten Satz das Spiel und der Sieg konnte im Match-Tie-Break eingetütet werden.

Ebenfalls siegreich waren die Herren 50. Bei ihrem Auswärtsspiel bei der TA SV Grimmelfingen 1 konnte ein 6:3 Sieg verbucht werden. Dabei gingen zwei spannende Match-Tie-Breaks in den Einzeln verloren, sonst hätte der Sieg noch deutlicher sein können.

Die dritte aktive Mannschaft an diesem ersten Tenniswochenende war die Herren 60. Bei der TA TSG Rottenacker 1902 1 lag die Bilanz der Spiele am Ende zwar bei 54:51 für die Heimmannschaft, trotzdem nahmen die Tennisfreunde den Sieg mit nach Hause. Das Spiel ging mit 4:2 an Birkenhard, gerade weil hier zwei Spiele im Match-Tie-Break gewonnen wurden.