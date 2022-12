Geld aus einen nicht abgeschlossenen Spind geklaut

Aus einem nicht abgeschlossenen Schrank mit Wertsachen ist am Mittwoch in Warthausen Geld geklaut worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 15-Jähriger am frühen Nachmittag beim Sport in der Straße „Untere Stegwiesen“. Seine Geldbörse hatte der Jugendliche in einem Spind deponiert, den er aber nicht verschlossen hatte. Ein Dieb nutzte die Gelegenheit und öffnete den Schrank. Aus der Geldbörse nahm er das Geld. Die Polizei Biberach nahm die Ermittlungen nach dem unbekannten Dieb auf. Grundsätzlich rät die Polizei dazu, Wertsachen während des Sports nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Verzichtbare Wertgegenstände wie Schmuck, Dokumente und größere Geldbeträge sollten am besten zu Hause gelassen werden.