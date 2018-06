Gebühren für Wasser in Warthausen steigen deutlich

Für Warthauser wird der Wasserkonsum künftig deutlich teurer: Um rund ein Drittel steigen die Gebühren ab diesem Jahr. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Für einen Vier-Personen-Haushalt entspricht das Mehrkosten von etwa 70 Euro im Jahr.

In ihrer Argumentation waren sich die Räte einig: „Wasser ist ein hohes Gut. Das muss uns auch etwas wert sein“, erklärte Ulrich Geister. Verständnis zeigte auch Franz Schuy: „Wenn wir nicht kostendeckend sind, gefährdet das die Zuschüsse. Das wäre nicht im Sinne der Bevölkerung.“

Die Gebühren für die Wasserversorgung sollten die Kosten der Einrichtung decken, die Gemeinde darf aber keine Mehreinnahmen erzielen. Für die laufenden vier Jahre hat Warthausen nun die neuen Gebühren errechnet: Demnach steigt der Wasserzins rückwirkend zum 1. Januar 2018 von bislang 1,72 Euro pro Kubikmeter auf 2,29 Euro.

Rohrbrüche und teure Reparaturen

Die Gründe für die Erhöhung führte Kämmerin Michaela Schuhmacher in der Sitzung aus. Demnach habe es mehr Wasserrohrbrüche gegeben, zudem steig der voraussichtliche Reparatur- und Wartungsaufwand der Anlagen und der Preis, den die Gemeinde an die Ewa Riss für den Wasserbezug zahlen muss. In den vergangenen vier Jahren lagen die tatsächlich Kosten für die Wasserversorgung deutlich über den ursprünglich veranschlagten. Das dabei entstandene Defizit müsse die Gemeinde nun in den kommenden Jahren ausgleichen. Der Gebührenbedarf liege bei knapp 540 000 Euro.

Gemeinderat Geister warb indes dafür, die Gebühren in Zukunft schrittweise anzuheben, um den sprunghaften Preisausschläge abzufedern. „Das würde vielleicht zu einer besseren Akzeptanz bei den Bürgern führen“, sagte er.

Die Preissteigerung betrifft in diesem Jahr auch die Gebühren für die Abwasserbeseitigung. Während die Preise für die Beseitigung von Schmutzwasser konstant bleiben bei 2,08 Euro pro Kubikmeter, steigen die Preise für die Beseitigung von Niederschlagswasser leicht um 9 Cent pro Kubikmeter.

Bürgermeister Wolfgang Jautz warb für die Wasseranlagen, allen voran die Kläranlage. Dies sei „die effektivste Umweltschutz-Einrichtung“, sagte er und betonte auch: Die Gebührenerhöhungen seien „nicht alltäglich“.

Kritik an den Erhöhungen kam unter anderem von einen Zuhörer, der in der Bürgerfragestunde monierte, die rückwirkenden Gebührenerhöhungen seien „nicht anständig“. Bürgermeister Jautz entgegnete, dass die Gemeinde erst jetzt wichtige Zahlen der Ewa Riss erhalten habe. „Mit Schätzungen kann man auch falsch liegen“, sagte er im Gespäch mit der SZ.