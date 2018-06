Gartenfreunde zeigen Kunst des Baumschnitts

Die Gartenfreunde Warthausen bieten am Samstag, den 25. Februar, einen Schnittkurs an. Beginn ist um 9.30 Uhr in der Gartenanlage in Warthausen, Ende gegen 13.30 Uhr. Bei schlechtem Wetter wird der Kurs verschoben.

Ein fachkundiger Schnitt verhilft dem Obstbaum zu einem hohen Ertrag und dem Beerenstrauch zu reichhaltigen Früchten. Am jungen Obstbaum ist anders zu schneiden als am älteren Exemplar, verwilderte und früher falsch beschnittene Bäume benötigen einen besonderen Schnitt. Rudolf Bachlehner gibt aus seiner jahrelangen Erfahrung Tipps, wie man den verschiedenen Anforderungen gerecht wird.

Für Vereinsmitglieder ist der Kurs kostenlos, weitere Interessenten bezahlen einen Unkostenbeitrag von 10 Euro. Anmeldung unter Telefon 07351/72186 an.