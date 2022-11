Galerie eröffnet die Ausstellung „Holz.Pur.“

In der Galerie KNOLL.art, Römerweg 19 in Warthausen-Oberhöfen, eröffnet am Sonntag, 13. November, von 11 bis 17 Uhr die Ausstellung „Holz.Pur.“ mit Werken von Rudolf Wachter, Willi Siber und Armin Göhringer. Gezeigt werden die Werke der großen nichtfigurativen Holzkünstler des Südens, heißt es in einer Ankündigung der Galerie. Die Ausstellung endet am 29. Januar 2023. Die Galerie hat keine festen Öffnungszeiten. Bei Interesse am Besuch der Ausstellung nach der Vernissage deshalb bitte Terminanfragen per E-Mail an thomas.knoll@t-online.de oder per Telefon unter 0160/7081795.