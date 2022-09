Friedmann kehrt mit EM-Gold aus Wroclaw zurück

Der 19-jährige Nils Friedmann vom Schützenverein Birkenhard ist in Wroclaw (Polen) erstmals bei der Europameisterschaft der Junioren am Start gewesen. In fünf Kleinkaliber-Disziplin durfte er sich dabei in einem hochklassigen Teilnehmerfeld messen.

Das gelang dem Birkenharder auf Anhieb erfolgreich. Friedmann sicherte sich mit seiner Teamkollegin Nele Stark die Goldmedaille im Wettkampf Kleinkaliber liegend Mixed Team. „Für mich war die Medaille zwar überraschend, weil ich nicht damit gerechnet hatte. Aber ich hatte eigentlich schon gehofft, mit mehr als nur Erfahrung zu sammeln wieder nach Hause zu fahren“, freute sich der 19-Jährige. „Und dann die Goldmedaille zu holen und auf dem Treppchen zu stehen, ist schon ein echt schönes Gefühl gewesen.“

Wie fast alle EM-Wettbewerbe wurde auch die Disziplin Kleinkaliber liegend Mixed Team in drei Wettkampfrunden ausgetragen. Zunächst stand eine Qualifikation an, in der die besten acht Mannschaften ermittelt wurden, die dann in der anschließenden Ausscheidung die Teilnehmer fürs Bronze- oder Goldmedaillen-Finale ausmachten. Laut einer Pressemitteilung des Deutschen Schützenbundes hielten sich Stark und Friedmann in der Qualifikationsrunde zurück und schafften es als Sechste in die Ausscheidung zum Finale. Dort zeigten sie dann, warum sie zu Recht an der EM teilnehmen. Als Zweite dieser Runde gelangten sie ins Finale um die Goldmedaille. Dort klappte alles und das deutsche Duo erzielte einen 17:11-Sieg über das bis dahin überragende norwegische Team. „Wir sind ganz entspannt in das Finale gegangen, weil wir die Medaille sicher hatten“, so Friedmann. „Mixed mit Nele ist einfach cool, wir kennen uns schon ewig und können uns auf den anderen verlassen. Das macht nur Spaß.“

Auch im weiteren Verlauf der EM konnte Friedmann sehr gute Ergebnisse erzielen. So belegte er mit dem männlichen Team im Kleinkaliber-Drei-Stellungskampf den vierten, im Mixed Team Drei-Stellung den sechsten, im Liegend-Einzelwettbewerb den achten und im Drei-Stellung-Einzelwettbewerb den elften Platz. „Nils hat in wirklich allen seinen insgesamt zehn Wettkämpfen eine absolut grundsolide Leistung abgeliefert. Das ist sicher nicht alltäglich und Ausdruck seiner durch fleißiges Training gefestigten Technik, seines sehr guten körperlichen Zustands und seiner mentalen Stabilität“, lobte Nationalkader-Trainer Helmut Hoffmann den Birkenharder. „Wenn er bei seinen nächsten internationalen Meisterschaften mutiger schießen kann, wird er sicher auch im Einzelwettbewerb in der Spitze landen. Es war ein toller Einstand, der durch eine völlig überraschende Medaille belohnt wurde.“