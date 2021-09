Friedmann holt sich zwei DM-Goldmedaillen

Mit zwei Goldmedaillen im Gepäck ist Nils Friedmann vom Schützenverein Birkenhard von der deutschen Meisterschaft auf der Olympiaanlage in München zurückgekehrt. Diese gewann er in der Juniorenklasse.

Nils Friedmann, der seit September 2020 der deutschen Junioren-Nationalmannschaft angehört, hatte sich für die DM in vier Disziplinen qualifiziert: Luftgewehr stehend, Kleinkaliber liegend, Kleinkaliber Drei-Stellung (3 x 20 Schuss) und Kleinkaliber Drei-Stellung (3 x 40 Schuss).

Am ersten Wettkampftag musste er in der Disziplin Kleinkaliber Drei-Stellung (3 x 40 Schuss) antreten. Hohe Erwartungen standen laut Mitteilung im Raum. Konzentriert startete er in den Wettkampf mit 40 Schuss kniend und erreichte 381 Ringe. Liegend erreichte 394 Ringe. Hoch konzentriert arbeitet er sich Schuss für Schuss im Stehend-Anschlag in die Medaillenränge vor mit einem Topergebnis von 388 Ringen. In der Summe der drei Disziplinen schlugen letztlich 1163 Ringe zu Buche, womit sich der 18-Jährige den deutschen Meistertitel sicherte.

Am zweiten Tag standen die Disziplinen Kleinkaliber liegend und Luftgewehr stehend auf dem Programm. Friedmann bewies im Kleinkaliber-Wettkampf enormer Nervenstärke und beendet diesen mit einem neuen deutschen Rekord von 622,2 Ringen als deutscher Meister. Sein Mannschaftskamerad Julian Hendrik Kumpf liefert eine neue persönliche Bestleistung mit 615,1 Ringen ab und holte sich völlig unerwartet die Bronzemedaille. Im Teamwettbewerb komplettierte Hermann Güttler die Mannschaft. Das Trio belegte schlussendlich Platz fünf, 14 Mannschaften waren insgesamt am Start.

Im Luftgewehr-Wettkampf (60 Schuss) konnten keiner der drei an seine Normalleistung anknüpfen. Friedmann (612,4 Ringe) kam auf Platz fünf, Kumpf (601,7 Ringe) auf Rang 20, Güttler (592,3 Ringe) belegte Rang 30. In der Mannschaftswertung machte dies Platz sieben unter elf Teams.

Anfang Oktober wird erst der DM-Wettkampf in der Disziplin Kleinkaliber Drei-Stellung (3 x 20 Schuss) in München ausgetragen.