Friedmann holt dreimal Einzelgold

Drei Mal Einzelgold, zwei Mal neuer Landesrekord und ein Vize-Meistertitel. Das ist die starke Bilanz von Nils Friedmann vom Schützenverein Birkenhard bei den württembergischen Landesmeisterschaften in der Jugendklasse in Ruit gewesen. Vier Disziplinen waren zu bewältigen mit zwei Waffenarten: Mit dem Luftgewehr die Disziplin Stehend (40 Schuss) und Dreistellung (kniend, liegend, stehend 60 Schuss), das Kleinkaliber forderte die Disziplin Liegend (60 Schuss) und auch Dreistellung (60 Schuss).

Der Beginn war sehr vielversprechend für Nils Friedmann, mit dem Luftgewehr startete der 16-Jährige im Dreistellungskampf mit einem neuen persönlichen und gleichzeitigen Landesrekord von 591 Ringen (von 600 möglichen). Dies bedeutete den ersten Titel mit fünf Ringen Vorsprung auf den Zweitplatzierten, Julian Kumpf. Friedmanns zweiter Wettkampf war kurz darauf das Kleinkaliber liegend. Dort musste er Julian Kumpf vorbeiziehen lassen und belegte mit 579 (von 600 möglichen) Ringen den zweiten Platz. Mehr als zehn Schüsse von Friedmann gingen mit 9,9 Ringen knapp an der zehn vorbei.

Den knappen Ausgang des Wettkampfs schüttelte Nils Friedmann aber im nächsten Wettbewerb – Luftgewehr stehend – ab, legte mit 389 Ringen (von 400) seinen zweiten Landesrekord hin und holte sich den zweiten Titel. Zum Schluss startete Nils Friedmann in seiner Paradedisziplin, dem Kleinkaliber Dreistellungskampf (kniend, liegend, stehend). Dieser gestaltete sich nicht wie gewohnt und er musste sich richtig reinhängen. Die Konkurrenz hatte aber auch einen Durchhänger und am Ende reichte es für Friedmann mit 559 Ringen (von 600) zum ersten Platz und damit zu seinem dritten Titel, obwohl er mit seinem Ergebnis doch weit unter seiner Bestleistung blieb. Damit hat er vier Starts bei der deutschen Meisterschaft Ende August in seiner Altersklasse sicher.

Im Mannschaftswettbewerb trat Nils Friedmann in einem Team mit Julian Kumpf (SV Oberteuringen) und Hermann Gütler (VSG Bad Waldsee) an. Im Kleinkaliber liegend holten sie Gold und den Meistertitel, im Luftgewehr-Dreistellungskampf und Luftgewehr stehend Silber, im Kleinkaliber-Dreistellungskampf Bronze. Dies bedeutete zusammen vier Starts bei der anstehenden DM. Ihr Trainer, Wolfgang Hess, ist sehr stolz auf seine drei Jungs. Er war sich schon im Vorfeld sicher, dass in der männlichen Jugend keiner so schnell an ihnen vorbeikommen würde.