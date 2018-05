Freibad Warthausen öffnet am Samstag

Das Freibad Warthausen startet am Samstag, 12. Mai, in die Saison. Wie die Gemeinde im Amtsblatt schreibt, ist bei gutem Wetter täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Bei zweifelhaftem Wetter geben die Bandansage unter Telefon 0 73 51/7 12 22 und die Internetseite www.warthausende/freibad Auskunft, ob geöffnet ist. Außerdem bedeutet die gehisste Fahne am Bad, dass geöffnet ist. Für Frühbader ist unabhängig vom Wetter täglich von 9 bis 10 Uhr geöffnet.

Der Eintritt für Erwachsene kostet drei Euro. Der Feierabendtarif von 18 Uhr an beträgt 1,50 Uhr. Ermäßigte Tageskarten gibt’s für 1,50 Euro, Tageskarten für Familien für sieben Euro. Die Jahreskarten kostet für Erwachsene 50 Euro, ermäßigt 20 Euro und für Familien 90 Euro.