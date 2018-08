Eine 78-Jährige ist nach einem Unfall am Donnerstag bei Warthausen schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 18.45 Uhr mit ihrem Elektrofahrrad von Aßmannshardt nach Warthausen unterwegs. Die Frau kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei verletzte sie sich schwer. Ein Krankenwagen brachte die 78-Jährige in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an dem Elektrofahrrad blieb gering.